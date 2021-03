“ Nell’incontro odierno (ieri per chi legge, n.d.r.), avuto in Commissione, con l’Arch. Gabriela Minaudo, RUP nominato per l’ampliamento del Cimitero di Santa Maria di Gesù, si è venuti a conoscenza che il terreno adibito a parcheggio del cimitero e costituito da materiale di riporto, non idoneo a sopportare una base di cemento armato per la collocazione di loculi prefabbricati, i tecnici stanno procedendo a una ulteriore indagine geologica per conoscere a quale quota si dovrà scavare per trovare la roccia da appoggio.

Si è anche appreso che di tutta l’area parcheggio si utilizzerà solo il 70%, per la posa dei loculi e il rimanente 30% rimarrebbe ad uso parcheggio, di questo esprimo il mio disappunto in quanto si verrebbero a perdere almeno 800 posti loculi, chiederò spiegazione al progettista Arch. Achille Vitale in una prossima audizione in IV commissione. La Città ha urgente bisogno di nuovi posti per dare degna sepoltura ai propri cari”.

Lo ha dichiarato il consigliere Gianluca Inzerillo, presidente della IV Commissione consiliare.

