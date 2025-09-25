Palermo Anniversario uccisione Terranova e Mancuso

«Nel giorno dell’anniversario del vile attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, la Città di Palermo si stringe nel ricordo di due uomini dello Stato che hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia, la verità e la libertà.

Oggi ricordiamo due servitori dello Stato che, con coraggio e integrità, hanno combattuto la mafia in un’epoca in cui farlo significava esporsi, senza protezioni, a rischi altissimi. Cesare Terranova è stato un magistrato visionario, tra i primi a comprendere e indagare i legami tra mafia e potere. Lenin Mancuso ha condiviso con lui questo destino, testimone silenzioso e valoroso della lotta alla criminalità organizzata. Nel 1979, l’omicidio di Cesare Terranova e Lenin Mancuso segnò uno spartiacque nella storia della lotta alla mafia.



A distanza di oltre quarant’anni, la memoria di quel tragico giorno rappresenta non solo un doveroso omaggio, ma un monito per le istituzioni, la società civile e le nuove generazioni. Palermo non dimentica. Onorarli significa continuare la loro battaglia con gli strumenti della democrazia, della legalità e della cultura».



Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.