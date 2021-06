“La realizzazione dell’App ‘Palermobilità’ rappresenta per la nostra città l’affermazione di un beneficio per le persone con disabilità, un’opportunità per avere attraverso uno strumento informatico la possibilità di ascolto per la violazione di un diritto.

Ritengo che l’utilizzo dell’app contribuirà ad accrescere la cultura dei nostri cittadini a volte poco sensibili nel riconoscere il bisogno di chi quotidianamente desidera avere pari dignità e pari opportunità”.

Lo dichiara l’assessore alla Cittadinanza Solidale, Maria Mantegna.

Il garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, Marcella La Manna, afferma che “si tratta di un piccolo passo tra le azioni messe in campo con i miei uffici e l’organismo territoriale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità del comune di Palermo e le altre istituzioni; esprimo soddisfazione per quanto posto in essere, nonostante la strada sia ancora lunga e tutta in salita”.

