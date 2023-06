Palermo Approvate in Giunta due delibere per la pedonalizzazione delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo

La Giunta, presieduta dal Sindaco Roberto Lagalla, ha approvato due delibere, proposte dall’Assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, di indirizzo per i conseguenti provvedimenti per la pedonalizzazione di alcune strade delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo per migliorare la vivibilità delle due importanti mete balneari e turistiche.

Entrambi i provvedimenti hanno carattere sperimentale annuale e, quindi, entreranno in vigore ogni anno senza bisogno di ulteriori atti. In particolare, la delimitazione di una Zona a Traffico Limitato e l’istituzione di un’area pedonale con carattere sperimentale nella borgata marinara di Mondello e validità annuale dal 01 giugno al 30 settembre è composta da due azioni:

a. la zona a traffico limitato dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse;

b. l’area pedonale lungo Viale Regina Elena nei tratti compresi tra la via degli Oleandri e la via Anadiomene e tra la via Circe e la via Teti.

Invece, la delimitazione di una Zona a Traffico Limitato e l’istituzione di un’area pedonale con carattere sperimentale nella borgata marinara di Sferracavallo e validità annuale dal 01 giugno al 31 ottobre è articolata in:

a. una Zona a Traffico Limitato nel tratto di via Scalo di Sferracavallo compreso tra la via Virgilio e la Piazza Marina di Sferracavallo e lungo le vie Amorello, Via Tabò e Via dei Pescatori;

b. la pedonalizzazione della Piazza Marina a Sferracavallo.

“Entrambi i provvedimenti – dichiarano il Sindaco Lagalla e l’Assessore Carta – tengono conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico tra diversi rami e funzioni del Comune di Palermo presieduto dal Capo di Gabinetto e dal costante ascolto delle istanze emerse dal territorio attraverso numerosi incontri e alcune apposite sedute della VII Circoscrizione.

Pertanto, per quanto riguarda Mondello, la decisione di pedonalizzare la via Regina Elena per una sua ampia estensione, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara. Nei prossimi giorni, a seguito di contatti già intercorsi anche con la Società Italo-Belga, saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi.

Altrettanta attenzione è stata data alle esigenze di Sferracavallo con opportuni provvedimenti.

Confidiamo che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni.”

