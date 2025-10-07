Palermo Approvazione bilancio 2024 di AMAT

“Il risultato economico raggiunto da AMAT per l’anno 2024 rappresenta un segnale chiaro di risanamento, stabilizzazione e rilancio di una delle partecipate strategiche della nostra città.

Con un utile netto pari a oltre 9,3 milioni di euro, l’azienda segna una netta inversione di tendenza rispetto al 2023, quando l’utile si era fermato a poco più di 1,6 milioni”.

Lo dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Bilancio e alle Partecipate Brigida Alaimo, commentando i dati del bilancio 2024 dell’azienda trasporti.

“Questo risultato – spiegano – non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro costante di ricostruzione, riordino e pianificazione che questa Amministrazione ha avviato sin dal suo insediamento.

Ma il nostro obiettivo non era solo quello di salvare l’azienda: vogliamo rilanciarla. Per questo, abbiamo avviato un percorso di rafforzamento della capacità operativa, con nuove assunzioni di personale di guida e di officina, già avvenute e tuttora in corso, che stanno consentendo un graduale recupero dei livelli produttivi e un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

“Quello che fino a pochi anni fa sembrava un salvataggio quasi impossibile – concludono – è oggi una realtà. Ma siamo solo all’inizio di un cammino che vogliamo percorrere con responsabilità e visione: un sistema di mobilità pubblica efficiente, sostenibile e moderno”.

