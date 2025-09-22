Palermo Approvazione bilancio Rap

“L’approvazione del bilancio 2024 della RAP rappresenta un segnale importante e incoraggiante. I risultati ottenuti non solo rispettano, ma superano le previsioni del piano di risanamento, confermando che il percorso intrapreso è quello giusto.

È un traguardo che ci spinge ad avere fiducia nel futuro della RAP e, più in generale, nella possibilità concreta di rilanciare le aziende partecipate attraverso una gestione responsabile, trasparente e orientata all’efficienza. Adesso è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione: l’impegno dell’Amministrazione sarà costante per garantire che il miglioramento economico vada di pari passo con un progressivo innalzamento della qualità dei servizi resi ai cittadini, a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti. Vogliamo che la RAP diventi sempre più un modello di buona gestione pubblica, capace di rispondere alle esigenze della città e di restituire fiducia ai palermitani”.

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo

