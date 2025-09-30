Palermo Approvazione del rendiconto di gestione in consiglio comunale

«L’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale rappresenta un passaggio fondamentale che certifica, ancora una volta, come questa Amministrazione abbia intrapreso con determinazione un percorso di risanamento e stabilizzazione dei conti del Comune di Palermo.

È il segno tangibile di un lavoro serio e costante che ha rimesso ordine nella finanza pubblica cittadina, ponendo le basi per una programmazione finalmente più efficace e sostenibile. Grazie a questo importante risultato, potremo ora sbloccare alcune situazioni attese da tempo, come ad esempio l’assunzione di nuovi agenti di polizia municipale, rispondendo concretamente alle esigenze di sicurezza e vivibilità della città. Contestualmente, si apre la fase delle variazioni di bilancio che permetteranno l’immissione di nuove risorse per il potenziamento dei servizi e la realizzazione di infrastrutture fondamentali per Palermo. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Consiglio comunale e alla sua Presidenza, alla Commissione Bilancio e al suo presidente per il senso di responsabilità dimostrato, nonché alla macchina amministrativa e agli uffici che hanno lavorato con grande impegno per raggiungere questo traguardo».

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

*****

«L’approvazione del rendiconto rappresenta un momento cruciale nel percorso di risanamento finanziario del Comune di Palermo. È il frutto di un lavoro rigoroso portato avanti dalla ragioneria generale, dagli uffici e dall’intera Amministrazione, che ringrazio sentitamente. Abbiamo intrapreso un cammino serio per rimettere ordine nei conti, garantire equilibrio e trasparenza nella gestione, e restituire credibilità all’ente. Allo stesso tempo, abbiamo avviato un’azione altrettanto incisiva sul fronte delle società partecipate, accompagnandole verso una gestione più efficiente e sostenibile. Molte di esse stanno finalmente entrando in un percorso virtuoso che, se mantenuto, potrà garantire migliori servizi ai cittadini e minori costi per l’amministrazione. Il risanamento delle partecipate è parte integrante di una visione più ampia di rilancio della macchina comunale, nella quale crediamo fermamente».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, Brigida Alaimo.

Com. Stam.