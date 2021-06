“L’approvazione all’unanimità della delibera di giunta con cui il Comune aderisce alla campagna Dati per contare dell’associazione Period Think Thank è un’ottima notizia per tutte le donne palermitane e per la costruzione di una società più equa e giusta.

Ringrazio gli assessori Paolo Petralia Camassa e Giovanna Marano che hanno accolto la mia sollecitazione proponendo questa delibera che impegna la giunta a darsi una metodologia amministrativa fondamentale soprattutto in vista dell’utilizzo delle somme previste dal PNRR

italiano per il Recovery Fund.



Palermo è il secondo comune d’Italia dopo Bologna e il primo del Sud ad aver aderito a questa campagna, che prevede l’apertura e la disponibilità di dati disaggregati per genere, sola condizione per mettere in atto politiche veramente efficaci per contrastare la disuguaglianza di genere e per migliorare le condizioni di vita delle donne e della società tutta.



Ringrazio Giulia Sudano e Valentina Bazzarin dell’associazione Period Think thank che ci hanno proposto la campagna Dati per contare e che ci accompagneranno nella realizzazione di azioni concrete per il contrasto al gender gap”.



Lo dichiara Valentina Chinnici, capogruppo di Avanti Insieme.

Com. Stam.