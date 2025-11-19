Palermo Approvazione in consiglio comunale della variante Parco fiume Oreto

«Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della variante urbanistica che consentirà di avviare oltre 5 milioni di euro di interventi per il Parco urbano del fiume Oreto.

Si tratta di un passaggio fondamentale per restituire alla città un’area che per troppo tempo è stata considerata un problema e che, grazie a questo progetto, potrà tornare a essere un patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale di straordinario valore.

La variante renderà possibile la rimozione delle discariche, la messa in sicurezza delle aree più compromesse e una vera rigenerazione ambientale, con nuove piantumazioni e attività di rimboschimento capaci di restituire identità e vivibilità a un luogo strategico per tutta Palermo. Con il progetto Sentiero Natura Oreto votato oggi la città vedrà la nascita del primo lotto del Parco dell’Oreto.

Rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio comunale, maggioranza e opposizioni, per il voto favorevole e per aver riconosciuto l’importanza di un intervento atteso da anni. Questo risultato conferma che, quando si guarda all’interesse generale della città, è possibile lavorare insieme per trasformare le criticità in opportunità di sviluppo e tutela del territorio».

Così il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.

