Palermo Approvazione in Giunta del bilancio di previsione 2024-2026

«Aver deliberato il Bilancio di previsione 2024-2026 in Giunta è un risultato molto importante, per certi versi quasi unico per questo Comune.

È l’ulteriore dimostrazione di come questa amministrazione sui conti dell’ente abbiamo messo in campo il massimo impegno e rigore. Abbiamo fatto nel giro di un anno 9 bilanci, recuperando un arretrato che andava avanti dal 2019 e adesso esitiamo un bilancio di previsione in anticipo come, del resto, è giusto che sia. Il mio ringraziamento al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria generale per il grande lavoro svolto. Adesso, l’augurio è che il Consiglio comunale riesca a esitare il documento entro Capodanno, in modo da non lasciare il Comune neanche un giorno in esercizio provvisorio l’anno prossimo».

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.