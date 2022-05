Palermo Arabian Horses Cup, due giorni di eleganza e bellezza all’ippodromo la Favorita

Palermo, 29 maggio – Due giornate all’insegna dell’eleganza e del portamento, della forza e della bellezza. Due giornate ricche di emozioni vissute non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dalle centinaia di persone che hanno affollato il ring al centro della pista dell’ippodromo della Favorita, teatro ieri e oggi del concorso Palermo Arabian Horses Cup – European C Show International ECAHO, organizzato dall’associazione Nuovo Gruppo Equestre Erice con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e della Presidenza dell’Ars e inserito nel palinsesto della quarta Fiera Mediterranea del Cavallo.

“È stata una grande festa non solo di sport, ma anche un’importante e prestigiosa vetrina per tanti allevatori siciliani e non che hanno applaudito a questa manifestazione. La Sicilia vanta una lunga e qualificata tradizione e ha potuto mettere in mostra il meglio di sé. Non ci ha fermato neanche la pioggia, non possiamo che essere soddisfatti di come sono andate queste due giornate e dobbiamo ringraziare l’Anica, che ogni anno ci rinnova la sua fiducia, e poi la Presidenza della Regione e dell’Ars che ci hanno sostenuto”, ha commentato Antonio Culcasi, presidente dell’associazione Nuovo Gruppo Equestre Erice.

Ottanta i purosangue giunti nel capoluogo dell’Isola, provenienti da 35 centri di addestramento siciliani e italiani, che hanno dato vita a questa competizione che aveva come filo conduttore “Un viaggio tra storia e mito”. Il tutto sotto l’occhio attento di specialisti del settore come Abdelaziz Al Marzooqi, executive manager del Dubai Arabian Horse Stud. Dopo le gare preliminari, con la partecipazione di 14 classi diverse – suddivise a loro volta in puledri e puledre, fattrici e stalloni – la due giorni si è conclusa con il Campionato finale ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations). Nella categoria Yearling fillies Championship la medaglia d’oro è andata a SS Farah Tallin; nella Junior fillies championship primo posto per Rasheed Al Ezz; in Senior Mares Championship primo gradino del podio per D Narjeseyyah; nella Yearling colts championship successo di Sahab Ah Stud; la Junior colts championship è andata a D Modi (vincitrice anche del best show, il punteggio più alto fra tutti); infine nella Senior stallons championship vittoria di CP Djuliano

Al termine si è svolta come da tradizione la Sicilia Cup, riservata ai cavalli nati ed allevati nell’Isola meglio piazzati nel campionato. In questo caso la vittoria tra i maschi è andata a Maranfusa Ethiad, tra le femmine a Fatima MAA.

I cavalli sono stati valutati da una giuria internazionale – composta da Faustino Scanzi, Caroline Reid (GB), Marc Veray (Fr), Ward Bemong (Be) e Giorgio Rossi – in base a diversi parametri quali tipo, testa e collo, dorso e armonia, arti, movimento. Un evento morfologia utile a selezionare gli esemplari migliori per consentire di mantenere la purezza della razza.

Com. Stam./foto