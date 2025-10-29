Palermo Area sportiva Bonagia. Conclusi i lavori

I lavori per la realizzazione della nuova area sportiva di Bonagia, tra via Guido Rossa e via della Giraffa, sono ormai conclusi.

Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, insieme al RUP dell’intervento architetto Tiziana Benfante e all’assessore allo Sport Alessandro Anello, ha accompagnato la Commissione consiliare Sport, guidata dal presidente Salvo Alotta, in un sopralluogo presso l’impianto.

L’intervento, del valore complessivo di oltre un milione di euro, è stato finanziato attraverso il Bando “Sport e Periferie” e con fondi del Comune di Palermo, e realizzato nei tempi previsti.

La nuova area sportiva comprende:

• un campo polivalente per basket e volley;

• uno skatepark di 870 mq, il più grande della Sicilia, omologato per ospitare competizioni regionali, nazionali e internazionali;

• ampie aree verdi attrezzate e un parcheggio riqualificato.

Sono in fase di definizione le procedure di collaudo, al termine delle quali l’impianto sarà consegnato alla città entro dicembre 2025, restituendo al quartiere Bonagia un nuovo spazio di sport, socialità e aggregazione.

“Un’opera importante per il territorio – ha dichiarato l’assessore Totò Orlando – che unisce riqualificazione urbana e promozione dello sport, con particolare attenzione ai giovani e alla vita di comunità.”

“Con questo intervento – ha aggiunto l’assessore Alessandro Anello – Bonagia avrà un impianto moderno e funzionale, che sarà punto di riferimento per tutto il movimento sportivo palermitano.”

“Come Commissione Sport – ha sottolineato il presidente Salvo Alotta – abbiamo voluto constatare di persona l’ottimo stato di avanzamento dei lavori e l’impegno dell’amministrazione nel restituire alla città spazi sportivi di qualità, soprattutto nelle aree periferiche.”

L’opera è stata curata dall’Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni – Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi del Comune di Palermo.

