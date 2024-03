Palermo Asilo nido “I Piccoli di Padre Pino Puglisi”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera per la realizzazione dell’asilo nido di Brancaccio, un progetto che era fortemente voluto da padre Pino Puglisi.

Questa rappresenta non solo un tributo alla memoria di padre Puglisi e al suo impegno per la comunità, ma anche un’opportunità concreta per le giovani famiglie del quartiere. L’asilo nido sarà un punto di riferimento fondamentale per l’educazione e la crescita dei più piccoli, in un ambiente sicuro e stimolante. Rivolgiamo, anche, gratitudine verso tutti i membri del consiglio che hanno supportato la delibera e sottolineano l’importanza di procedere rapidamente con i lavori. È essenziale mantenere l’impulso e l’efficienza per garantire che il finanziamento ottenuto venga utilizzato al meglio, senza rischi di perdite per ritardi. L’asilo nido di Brancaccio è più di una struttura; è un simbolo di speranza e rinnovamento per il quartiere e per tutta la città. Con l’approvazione di questa delibera, si avvia un nuovo capitolo per Brancaccio, uno che vedrà i suoi bambini crescere e apprendere in un luogo pieno di amore e di cura, proprio come padre Puglisi avrebbe desiderato”.

Lo dichiarano Giuseppe Federico e Giacomo Viscuso, presidente e vice presidente della della seconda circoscrizione.

Com. Stam.