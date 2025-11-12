Palermo Assemblea Anci a Bologna

«Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamano con forza il ruolo strategico dei Comuni che devono rappresentare il motore del Paese, capaci di generare coesione sociale, sviluppo economico e innovazione culturale.

È un messaggio che condividiamo pienamente – ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenuto a Bologna all’assemblea annuale dell’ANCI – perché ogni giorno, nei territori, i Comuni affrontano con concretezza le sfide che toccano la vita quotidiana dei cittadini. Particolarmente significativo – ha aggiunto Lagalla – è l’appello del Capo dello Stato sulle politiche per la casa, un tema che a Palermo stiamo affrontando con determinazione. Stiamo lavorando per rimuovere gli abusi, recuperare immobili occupati e garantire il diritto all’abitare, in particolare per le famiglie più fragili, i giovani e i lavoratori. È un impegno che unisce legalità, solidarietà e rigenerazione urbana.

Investire sui Comuni, come ha ricordato il Presidente Mattarella, significa investire sul futuro. Palermo vuole essere parte attiva di questo percorso nazionale di responsabilità e di rinascita, mettendo al centro le persone e la qualità della vita».

