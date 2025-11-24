Palermo Assistenti sociali. Oggi firmati otto nuovi contratti

Con la firma dei contratti degli 8 nuovi assistenti sociali avvenuta oggi, l’Amministrazione comunale completa l’immissione in servizio dei 30 professionisti programmati nell’ambito del contributo “Fondo di Solidarietà Comunale” (L. 178/2020 e L. 234/2021), finalizzato al potenziamento stabile dei servizi sociali mediante l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti sociali e altre figure specialistiche.

La conclusione delle assunzioni è stata possibile a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio comunale, che ha consentito di procedere allo scorrimento finale della graduatoria.

“Con il completamento delle 30 assunzioni di assistenti sociali realizziamo un obiettivo strategico di questa amministrazione: rafforzare in modo strutturale i servizi sociali del Comune di Palermo, garantendo più presenza sul territorio, maggiore capacità di presa in carico e risposte più tempestive ai bisogni delle famiglie, dei minori, degli anziani e delle fasce più fragili. La collaborazione con il Comune di Monreale ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale che ha permesso di ottimizzare tempi e risorse. L’ingresso di questi professionisti a tempo indeterminato non solo potenzia i servizi, ma restituisce stabilità e continuità a un settore che richiede competenze qualificate e piena operatività. Continueremo su questa strada per rendere la nostra amministrazione sempre più efficiente, vicina ai cittadini e capace di costruire politiche sociali solide e inclusive”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.

Per garantire maggiore efficienza e una gestione ottimale delle risorse, il Comune di Palermo e il Comune di Monreale hanno attivato una forma di cooperazione istituzionale per la gestione congiunta della procedura concorsuale, finalizzata al reclutamento di nuovo personale da destinare ad entrambe le amministrazioni.

A conclusione del concorso, con D.D. 1489 del 04/04/25 è stata pubblicata la graduatoria di merito. Il 30 aprile 2025 sono stati sottoscritti i primi 22 contratti a tempo pieno e indeterminato,e in data 30/09/2025 un ulteriore contratto, posto che vi erano state alcune rinunce e richieste di differimento, che hanno reso necessario procedere con ulteriori scorrimenti.

Oggi, con le ultime 8 firme, si raggiunge il totale delle 30 assunzioni previste, completando così la programmazione dell’Amministrazione.

Com. Stam. + foto