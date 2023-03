Palermo Assistenza specialistica

«Il consiglio comunale ha approvato oggi delle modifiche al regolamento comunale per l’assistenza specialistica che agevolerà il reperimento delle figure mancanti, per consentire di garantire il servizio ai 350 bambini e bambine disabili cui attualmente manca a Palermo.



Dai banchi dell’opposizione abbiamo garantito il massimo impegno in termini di contributi e proposte. Adesso spetta all’amministrazione attiva il compito di fare quanto necessario per garantirne l’applicazione nel più veloce tempo possibile.



Si tratta di modifiche che purtroppo non risolvono molte delle criticità che famiglie, operatori e operatrici del settore segnalano in termini di funzionamento e gestione del servizio e per cui l’amministrazione ha annunciato che intende ritornare in aula per rivedere l’intero regolamento.



Anche in quell’occasione continueremo certamente ad essere vigili e intransigenti, come abbiamo fatto questa volta».

Lo dichiarano i consiglieri comunali dì Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione e M5S.

Com. Stam.