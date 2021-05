“Le attività commerciali e produttive di Palermo, colpite dalla pandemia, hanno bisogno di aiuti concreti e immediati e non di vaghe promesse.

L’amministrazione comunale non riesce a dare risposte, non si comprende quali siano i progetti per il rilancio dell’economia, né perché non si semplifichino le procedure per la concessione del suolo pubblico. Italia Viva, con i suoi gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, è invece al lavoro per aiutare le imprese in difficoltà attraverso l’esenzione della prima rata dell’Imu per gli esercizi pubblici, della Tari, della Tosap e il rinvio delle scadenze fiscali. Provvedimenti che riteniamo giusti e utili e che dimostrano chi ha realmente a cuore le sorti delle aziende di questa città. L’amministrazione comunale torni a occuparsi delle sue competenze e sospenda subito sia la Ztl che le strisce blu per tutto il 2021”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici e i consiglieri comunali di Italia Viva al Comune di Palermo.

