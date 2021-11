Palermo Attività PAPA 188 II e III Stralcio “Aree Degradate”

Oltre sedicimila piante verranno piantumate entro marzo 2022, quattromila entro la fine dell’anno

Dopo la conclusione dell’iter della gara Europea per la fornitura di oltre sedicimila piante di varie specie, nei prossimi quattro mesi Re.Se.T avvierà le attività di piantumazione in alcune aree cittadine e ville storiche della città che necessitano di una riqualificazione. Tali attività avranno inizio lunedì prossimo, 29 novembre e saranno ultimate a marzo del 2022. Un primo piano lavori per il periodo 29 Novembre – 31. Dicembre 2021, riguarderà nove aree di intervento e quasi quattromila piante da mettere a dimore entro l’anno.

Attività PAPA 188 II e III Stralcio “Aree Degradate”

Dopo la conclusione dell’iter della gara Europea per la fornitura di n° 16082 piante di varie specie, nei prossimi 4 mesi verranno avviate anche le attività di piantumazione del progetto specificato in epigrafe.

Le attività di piantumazione avranno inizio il prossimo 29 novembre e saranno ultimate, come sopra brevemente rappresentato, nel corso del prossimo mese di marzo 2022 .

Da tale previsione, ovviamente sono da escludere alcune specie che, per permettere il corretto attecchimento, saranno piantumate nel periodo giugno 2022 (Whashingtonia filifera), condizioni meteo permettendo.

La Re.Se.T., ha già avviato tutta una serie di attività di pulizia e manutenzione del verde nelle zone interessate, azioni propedeutiche e necessarie per effettuare le relative piantumazioni.

Nello specifico, dallo scorso 22 novembre, sono state ripulite l’AREA HARDOUIN e l’AREA DI VIA TINDARI.

Re.Se.T. in raccordo con il Vice Sindaco e l’Assessore Ing. Marino ed il gruppo di lavoro dell’Amministrazione ha predisposto un primo piano lavori per il periodo 29 Novembre- 31. Dicembre 2021, che, come verrà esplicitato nella tabella in coda alla presente, vedrà interessate per la rimanente parte del 2021, n° 09 aree di intervento, per un totale di n° 3931 piante da mettere a dimora entro il corrente anno.

“Finalmente precisano Il Vice Sindaco e l’Assessore Marino, si avvia quel piano di riqualificazione di alcune aree cittadine abbandonate da anni e/o che necessitano di una riqualificazione anche in termini di decoro, nonché la riqualificazione di alcune Ville Storiche della Città. A tal proposito si specifica che Si inizierà con Villa Niscemi e Villa Trabia .

Per quanto riguarda la corrente settimana, le attività che Re.Se.T. sta svolgendo sono :

1) Montaggio dei giochi di Piazza Paladini e Largo Tindari.

2) Predisposizione dell’area Sgambatura Cani di Viale Lanza di Scalea e completamento dell’Area di via Guglielmo il Buono

3) Sono già state eseguite e completate le pulizie delle aree Hardouin e via Tindari, azione finalizzata ad avviare nella settimana successiva, la relativa piantumazione prevista a progetto.

4) Montaggio dei cestini e delle panchine a Pallavicino e Via Pitrè.

La piantumazione di nuove specie arboree è sempre un motivo di plauso e felicità, se poi vediamo i numeri delle intere piantumazioni interessate del progetto PAPA 188, ovvero oltre 16.000 nuove piante che diventeranno parte integrante della Città, non possiamo nascondere la soddisfazione di realizzare e concludere un progetto fortemente voluto dal Sindaco”. Un ringraziamento ai gruppi di lavoro dell’Amministrazione e della Re.Se.T. per l’impegno ad oggi reso per la realizzazione della parte progettuale propedeutica ed amministrativa del progetto PAPA 188 Aree Degradate e Ville Storiche, ed alle maestranze della Società, che nei prossimi mesi saranno impegnate in un’attività di rilevante piantumazione, che manca alla Città da oltre un ventennio, e che vedrà coinvolti, a vario titolo oltre 70 unità della Società Re.Se.T., nonché attrezzature necessari per le suddette attività.

TABELLA DESCRITTIVA DELLE AREE DI INTERVENTO E RELATIVE SPECIE ARBOREE PERIODO 29.11.2021/31.12.2021

La prossima settimana verrà stilato un ulteriore cronoprogramma dei lavori per le ulteriori attività di piantumazione, potatura e manutenzione delle aree degradate e dei giardini delle altre Ville Storiche.

Azione necessaria anche alla luce delle eventuali condizioni meteo avverse che potrebbero incidere sulle attività di già programmate.

