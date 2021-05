“Bar, ristoranti e altri locali vanno messi in tempi brevissimi nelle condizioni di potere tornare a lavorare in sicurezza con tavoli e sedie all’aperto.

Il neo assessore alle Attività produttive Cettina Martorana avvii con urgenza un confronto in Consiglio comunale sia per superare lo stallo fra Comune e Amat sui rimborsi degli spazi con strisce blu, destinati a parcheggi a pagamento da poter cedere ai commercianti per collocare i dehors, ma anche per risolvere il problema degli uffici del Suap che per la carenza di personale non riescono a smaltire il lavoro già in regime ordinario, figuriamoci con l’enorme mole di pratiche legate alle riaperture. E’ necessario che l’assessore tecnico nominato dal sindaco Orlando cambi passo perché i titolari di bar, ristoranti e altri locali non possono più aspettare. In Commissione ho già sollecitato l’Amministrazione chiedendo un’audizione del vice sindaco e assessore al Personale Fabio Giambrone per la ricomposizione immediata degli uffici del Suap rispetto alle risorse di cui è stato frettolosamente privato all’indomani delle dimissioni dell’assessore Piampiano. C’è inoltre il ping pong Comune-Amat sui rimborsi degli spazi destinati a parcheggi a pagamento che i commercianti potrebbero usare per i dehors. L’Amat ha detto al Comune di non essere in grado di quantificare una cifra, a differenza di Apcoa che già lo ha fatto. Per questo abbiamo discusso una proposta di ordine del giorno del Consiglio comunale che metta in moto gli uffici del Suap con una determina del dirigente dell’area Sviluppo economico, Luigi Galatioto, e un ristoro quantificato nel 50 per cento della redditività massima di ogni singolo parcheggio. Tranne che Amat non dovesse indicare un indice di redditività differente. Il tutto da accompagnare con una perizia asseverata dei titolari dei locali per velocizzare le procedure. Non c’è più tempo da perdere, i commercianti devono potere tornare a lavorare. A vivere”.

Lo dichiara Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega e vice presidente della commissione consiliare attività produttive.

“Ci vuole un atto immediato da parte dell’Amministrazione comunale di Palermo. Bisogna effettuare subito una deroga al regolamento comunale del suolo pubblico. È necessario concedere immediatamente a tutti i ristoratori, i bar, le gelaterie, gli street food, tutto il suolo pubblico possibile. E deve semplificarsi l’iter per concedere le autorizzazioni, avvalendosi di una semplice autocertificazione. Noi abbiamo chiesto anche la creazione di una task force comunale ad hoc, proprio per la gestione pratiche suolo pubblico. Non si puo perdere altro tempo prezioso in vista di una zona gialla che comunque si sta avvicinando. Bisogna, ancora, risolvere al più presto il problemadella concessione del suolo pubblico sulle strisce blu. Concessioni attualmente bloccate per una diatriba tra Amat e Comune di Palermo, vicenda che non sembra per adesso trovare spiragli per una soluzione. Io avevo chiesto che il problema strisce blu venisse portato in aula consiliare ma non sono stato ascoltato. Tra pochi giorni, infine, scadrà la sospensione della ztl e assisteremo al solito balletto di incertezze dell’assessore Catania. La ztl va sospesa definitivamente fino a fine Pandemia”.

Lo dichiara Igor Gelarda, consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palermo.

