Deroghe al “Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto” Si è conclusa nel pomeriggio la seduta di Giunta nel corso della quale è stata approvata la proposta di deliberazione con la quale vengono individuate – in misura eccezionale e transitoria – le semplificazioni delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione e le deroghe al regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto.

Le principali novità previste per consentire il rilancio delle attività di ristorazione e somministrazione – gravemente provate dalle chiusure derivanti dall’evento pandemico in corso – riguardano l’opportunità, per coloro che non abbiano altra possibilità, di occupare lo spazio esterno anche al di fuori della proiezione ortogonale del locale e anche non corrispondente alla relativa pertinenza, purché nelle immediate vicinanze; di occupare la porzione di marciapiede antistante l’attività, adottando le misure di distanziamento minime previste per legge; di occupare il suolo pubblico nelle aree pedonali anche non a ridosso dell’edificio e nelle vie il cui assetto preveda le occupazioni nelle aree centrali della carreggiata; di installare dehors comprendenti pedane in legno al fine di superare eventuali dislivelli e/o sconnessioni della pavimentazione stradale; di collocare dehors senza obbligo di consenso da parte del proprietario o del locatario degli immobili viciniori; di concedere il suolo anche nelle vie che il servizio mobilità potrà valutare di chiudere al transito veicolare in alcune ore della giornata e limitatamente a tali ore.

Il sindaco Orlando, nelle more dell’approvazione dell’Organo Consiliare, con separata nota, darà indicazione agli uffici di adottare – già da domani – le deroghe previste dall’atto di indirizzo.

