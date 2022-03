Palermo Attività sociali.

“Oggi ho inviato una nota all’attenzione dei Sigg.ri Assessori alle Attività Sociali e al Bilancio, rispettivamente Cinzia Mantenga e Sergio Marino, per conoscere i tempi previsti per dare seguito alle disposizioni di pagamento nei confronti degli enti del Terzo settore, associazioni, cooperative, comunità alloggio,

che attendono di riscuotere i propri crediti del 2021 per poter offrire servizi essenziali a una comunità di persone in situazione di fragilità, tra cui minori, anziani, persone con disabilità, migranti, donne vittime di violenza, persone con disagio psichico, etc. Un paio di settimane fa erano giunti dal Ministero e dall’Avvocatura comunale rassicuranti chiarimenti circa la natura di tali crediti, che evidentemente non sarebbero assimilabili a quelli propriamente ‘commerciali’ e, pertanto, non sono passibili di alcuna riduzione per il tramite di una ‘definizione transattiva del credito’ operata preventivamente dagli Uffici competenti della liquidazione, come inizialmente temuto con riferimento al ‘Piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021’, che l’Amministrazione sta redigendo dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario. Ieri una delegazione di operatori sociali è tornata a protestare in piazza Pretoria, per richiamare l’attenzione sull’urgenza di provvedere ai pagamenti in tempi certi e per gli interi importi.

Trattandosi di fondi europei, statali o regionali, mi auguro che la nostra Amministrazione possa nel più breve tempo possibile far giungere a destinazione le somme dovute, così da non incorrere in un’infausta interruzione di servizi particolarmente importanti, di cui si fanno carico i circa ottomila operatori delle duecentocinquanta cooperative e associazioni operanti a Palermo”.

Lo dichiara Rosalia Viviana Lo Monaco, capogruppo M5S,consigliere del Comune di Palermo e componente V Commissione permanente e Commissione Speciale Trasparenza e Garanzia.

