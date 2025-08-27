Palermo Atto vandalico cancello ex Chimica Arenella. La condanna dell’assessore Alaimo

“Condanno fermamente l’atto vandalico perpetrato stamani dove ignoti hanno manomesso il lucchetto del cancello di ingresso dell’ex stabilimento Chimica Arenella inserendo la colla”. Lo ha detto l’assessore Brigida Alaimo.

“Si tratta di un gesto intimidatorio dal sapore criminale, che mira ad alterare il ripristino della legalità voluto dalla nostra Amministrazione, in un territorio che non può restare terra di nessuno. Agli autori dell’ignobile gesto ribadisco che saremo sempre più determinati a proseguire il nostro percorso, adottando misure più stringenti, perché non ci faremo intimidire da niente e da nessuno. Palermo – conclude Alaimo – ha avuto per troppi anni spazi e luoghi in stato di abbandono senza controlli destinati – quindi – al più totale degrado, situazioni spesso ignorate dalla politica” .

All’inizio di questo mese – come ricorda infine l’assessore Alaimo – “avevamo provveduto ad installare il cancello consegnando le chiavi agli aventi diritto con l’obiettivo di ridurre il degrado e prevenire l’accesso non autorizzato all’area, spesso utilizzata per l’abbandono illecito di rifiuti”.

sCom. Stam. + foto