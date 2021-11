Palermo Audito in terza Commissione il presidente di AMG – Dichiarazione consigliere Giaconia

“Oggi in Terza Commissione consiliare abbiamo audito il Presidente del Cda della partecipata Amg Energia, Mario Butera, su diverse questioni aziendali, tra cui l’imminente scadenza del contratto di

servizio prevista per il prossimo 3 di Dicembre.

Il Presidente della partecipata, nel corso della discussione in commissione, non ha per nulla nascosto la preoccupazione che provoca a tutto l’ambiente, l’imminente scadenza del contratto.

Infatti, nel caso in cui si dovesse arrivare alla scadenza contrattuale senza avere almeno disposto una proroga, dal 4 di Dicembre l’azienda sarebbe costretta ad interrompere ogni manutenzione ordinaria, ovvero, niente più manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, per non parlare del fatto che ciò comporterebbe, inoltre, il blocco degli interventi su tutti gli impianti termici degli edifici comunali, comprese le scuole, la manutenzione della piscina comunale e di tutti gli impianti sportivi

comunali, nonché quelli degli edifici comunali, identica cosa per gli impianti antincendio e di videosorveglianza e la manutenzione straordinaria, che nella maggior parte dei casi riguarda la rimozione e la sostituzione dei pali pericolanti.

In poche parole, se si dovesse arrivare alla scadenza senza un nuovo contratto di servizio o in alternativa la proroga, che a questo punto sembrerebbe la strada più celere, gli effetti sarebbero devastanti sia per la continuità aziendale che per l’intera città, che si ritroverebbe orfana di servizi indispensabili per tutela della pubblica incolumità.

Pertanto, chiedo al Sig. Sindaco e all’Assessore con Rapporti Funzionali con Amg Energia Maria Prestigiacomo, qualora non l’avessero ancora fatto, di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre con la massima celerità i necessari atti amministrativi, affinché la Giunta Comunale possa procedere all’adozione di una proroga come previsto dall’art. 35 del contratto di servizio”.

Lo dichiara il Consigliere Comunale del gruppo Avanti Insieme, Massimo Giaconia.

Com. Stam.