Palermo Avvio Raccolta Differenziata nel Quartiere Montepellegrino posticipato al 28 ottobre 2025
In merito all’estensione della Raccolta Differenziata nel quartiere “Montepellegrino”, inizialmente previsto per domani 14 ottobre 2025, si comunica che l’avvio sarà posticipato a martedì 28 ottobre 2025.
Il rinvio si è reso necessario in considerazione dell’elevato numero di richieste di carrellati pervenute alla RAP nell’ultima settimana e della conseguente esigenza di garantire una distribuzione capillare e completa delle attrezzature a tutte le utenze interessate.
Contestualmente, il periodo aggiuntivo sarà dedicato a potenziare le attività di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento dell’utenza, al fine di favorire una più ampia diffusione e consolidamento della pratica della raccolta differenziata.
Nei prossimi giorni saranno comunicati alla cittadinanza le nuove attività di sensibilizzazione sul quartiere 24 ( Montepellegrino), considerato che gli infopoint di oggi 13 ottobre e di domani 14 ottobre sono stati annullati.
Com. Stam.