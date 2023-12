Palermo Avviso contributo alle vittime del pizzo

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum in attuazione al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 125/2007 – Regolamento per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum alle vittime di richieste estorsive da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose.

“Ringrazio gli uffici dell’Area dello Sviluppo Economico per il grandissimo lavoro svolto – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti -. Un segnale concreto e tangibile da parte di questa amministrazione nei confronti di chi denuncia il pizzo, attraverso un sostegno economico una tantum fino a 10.000€. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 24 del 21/12/2023. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per aver sostenuto fortemente l’iniziativa, individuando le risorse necessarie per l’istituzione del fondo, che potrà essere ulteriormente implementato in relazione alle istanze pervenute. Vogliamo dedicare questa attività a Libero Grassi, imprenditore palermitano, ucciso per aver avuto il coraggio di ribellarsi al pizzo. A tutti gli imprenditori di questa città voglio dire che non sono soli, le istituzioni ci sono e sono dalla loro parte. Bisogna denunciare e non scendere a nessun compromesso con la mafia. Una buona amministrazione comunale deve mantenere alto il livello di attenzione contro il fenomeno mafioso, senza tralasciare alcuna possibile iniziativa. Il pizzo rappresenta il potere ed il controllo del territorio da parte di cosa nostra, ostacola gli investimenti e lo sviluppo economico e sociale. Una città europea, oggetto di attenzione da parte di turisti ed investitori stranieri, non può permettersi ambiguità, deve dimostrare sicurezza e supporto da parte delle istituzioni. Lunedì, 18 Dicembre alle ore 13 presso palazzo Palagonia si riunirà per la prima volta il tavolo permanente antiracket alla presenza del sindaco Roberto Lagalla”.

Ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari, a parità di requisiti, saranno utilmente collocati in graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione:

• costituiranno criterio di preferenza, le seguenti fattispecie:

a) l’istante che sia stata vittima di evento delittuoso che abbia cagionato lesioni

personali (peso ponderale 70%);

b) l’evento delittuoso che abbia avuto per vittima una donna (peso ponderale

30%).

• a parità di titoli di preferenza, per l’utile collocazione in graduatoria sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Verificati i requisiti di accesso e valutati i criteri di priorità, verrà redatta ed approvata

apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, in

ottemperanza alla normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.). I contributi saranno erogati fino alla concorrenza della somma di € 50.000,00 a valere sul Bilancio 2023.

L’esito della valutazione sarà comunicato ai soggetti collocati utilmente in graduatoria e destinatari del contributo anche a mezzo PEC.

Nota assessore Forzinetti

Com. Stam.