Palermo Avviso importante alla cittadinanza. Sciopero Nazionale Settore Igiene Ambientale. Previsti rallentamenti nel servizio

Con riferimento allo sciopero nazionale di igiene ambientale indetto dalla sigle sindacali FP CGIL, FIT -Cisl, Uil Traporti, Fiadel relativo al rinnovo del contratto di servizio previsto per venerdì 17 ottobre, RAP informa la cittadinanza che il fatto potrà arrecare criticità ai servizi di igiene ambientali, compreso nell’area servita dal porta a porta.

L’Azienda RAP, al fine di ridurre al minimo i disagi in città, nel rispetto del diritto di sciopero ha già stilato delle liste di personale da impegnare nei servizi obbligatori.

Al fine di limitare i disservizi e l’accumulo di rifiuti sulle strade, si invitano tutti i cittadini a non esporre e a non conferire i rifiuti, anche quelli differenziati, sia nelle aree servite dal sistema porta a porta che nei cassonetti stradali, per l’intera giornata di sciopero di venerdì.

Il servizio riprenderà la normale attività a partire da sabato.

Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dalla nostra volontà.

Com. Stam.