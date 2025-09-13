Palermo Baracche piazza Giulio Cesare – Dichiarazione consiglieri Bonanno e Raja

“Si proceda in tempi rapidissimi e senza indugio alla demolizione delle baracche di piazza Giulio Cesare. I cittadini non possono più attendere. L’incendio di ieri è l’ennesima conferma della pericolosità in cui versa quell’area.

Quello che un tempo era un luogo vivo, dove tante famiglie palermitane facevano acquisti, oggi è ridotto a un cumulo di macerie e degrado, divenuto ormai ricettacolo di pericoli per la sicurezza e l’incolumità di cittadini e turisti.

Per questa ragione abbiamo inviato una nota formale all’amministrazione comunale chiedendo di concludere con assoluta urgenza l’iter amministrativo e procedere all’abbattimento delle baracche.

Non possiamo più permettere che l’ingresso della città, proprio davanti alla Stazione Centrale, continui a offrire questo spettacolo indecoroso. È necessario che l’amministrazione dia un segnale forte di presenza e vicinanza nei confronti dei residenti di quella parte del centro storico, che merita un supplemento di attenzione, oltre ad azioni concrete e risolutive”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

Com. Stam.