Palermo Bellolampo. Via libera per settima vasca bis della discarica

“Il via libera della Regione Siciliana alla settima vasca Bis della discarica di Bellolampo rappresenta un riconoscimento importante della bontà del progetto elaborato dall’Amministrazione comunale insieme alla Rap.

Adesso, possiamo l’amministrazione potrà proseguire il percorso per appaltare l’opera, finanziata dalla Regione Siciliana con 15 milioni di euro. Ringraziamo il Presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della città e per la firma del decreto, così come esprimiamo apprezzamento per il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica specialistica presieduta da Gaetano Armano. Questo provvedimento strategico garantirà una capacità aggiuntiva di un milione e mezzo di tonnellate per lo smaltimento di rifiuti, assicurando a Palermo un’autonomia operativa di almeno altri quattro anni. Un tempo prezioso che intendiamo impiegare per incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata, rafforzando il nostro impegno per una gestione più sostenibile e moderna dei rifiuti urbani. Continuiamo a lavorare in sinergia con tutti i livelli istituzionali per costruire un sistema efficiente, che metta al centro l’ambiente e il futuro della nostra comunità”.

Lo hanno detto il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.

