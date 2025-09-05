Palermo Benessere animale. Ferrandelli: Polizia Municipale sequestra carrozza abusiva che non rispetta lo stop nelle ore di punta

«Continuano le operazioni di controllo del rispetto dell’ordinanza estiva per la tutela del benessere dei cavalli. Proprio oggi, in coordinamento con la Centrale operativa della Polizia municipale, che monitorava le immagini delle telecamere della Control room, gli uomini della stradale hanno fermato, in via Crispi, una carrozza sprovvista di regolare licenza, che violava lo stop nelle ore di punta.

Al conducente sono state applicate le sanzioni amministrative previste e il sequestro del mezzo. Facciamo tutto il possibile, utilizzando gli strumenti in nostro possesso e mettendo in campo le forze di cui disponiamo».

Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.

