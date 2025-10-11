Palermo Benessere animale. Sequestrata carrozza in via Roma

Una carrozza al traino priva di autorizzazione è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale nell’ambito dei controlli predisposti dall’assessorato al Benessere animale. Il vetturino è stato fermato in via Roma mentre svolgeva l’attività con persone a bordo.

“Con questo ennesimo sequestro – commenta l’assessore Ferrandelli – prosegue senza sosta la nostra attività al contrasto dell’abusivismo e per la tutela del benessere animale. Tali controlli, dunque, proseguono anche dopo la stagione estiva dove era in vigore l’ordinanza sul blocco delle attività dei vetturini in determinati orari della giornata. Siamo convinti che controlli frequenti e sanzioni certe servono e serviranno per scoraggiare l’abusivismo aumentando, nello stesso tempo, il livello di guardia circa il mantenimento degli animali. Questa è occasione – conclude l’assessore – per ringraziare la polizia municipale e il veterinario dell’Asp che dopo aver controllato lo stato di salute del cavallo ed effettuato prelievi ed esami ha consentito di porre l’animale sotto osservazione”.

Com. Stam.