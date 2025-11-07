Palermo Bilancio consolidato Dichiarazione sindaco Lagalla e assessore Alaimo

Sindaco Roberto Lagalla “L’approvazione in Consiglio comunale del bilancio consolidato rappresenta un passaggio fondamentale per la stabilità finanziaria del Comune e per la credibilità della nostra amministrazione. È il segnale concreto di una macchina comunale che torna a camminare con equilibrio e visione, dopo anni di difficoltà e di scelte complesse.

Adesso possiamo guardare avanti con maggiore fiducia: la priorità sarà procedere quanto prima con i colloqui con i vigili urbani che provengono da graduatorie di altri Comuni e successivamente con le assunzioni degli stessi nel Corpo di Polizia Municipale, per restituire forza e presenza sul territorio a un servizio essenziale per la sicurezza e la vivibilità della città. Allo stesso tempo, continueremo con decisione il percorso di risanamento e rilancio delle società partecipate, perché solo aziende sane e trasparenti possono garantire servizi efficienti ai cittadini.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Consiglio comunale, alla Commissione Bilancio, all’Assessorato al Bilancio e agli uffici comunali che con competenza e senso di responsabilità hanno lavorato a questo risultato. È una tappa importante di un percorso che guarda al futuro di Palermo con serietà e determinazione”.

Assessore al Bilancio Brigida Alaimo “L’approvazione del bilancio consolidato conferma il percorso di risanamento e ricostruzione dei conti del Comune di Palermo, frutto di un lavoro costante e di una collaborazione istituzionale che ha coinvolto tutte le componenti dell’amministrazione.

Abbiamo rimesso ordine nei conti, recuperato trasparenza e tracciato una strada chiara per il futuro. Adesso l’obiettivo è duplice: proseguire con il risanamento delle società partecipate, rendendole strumenti efficienti e sostenibili, e avviare le procedure per l’assunzione dei nuovi agenti di Polizia Municipale, indispensabili per migliorare i servizi e garantire sicurezza e legalità nei quartieri.

Ringrazio il Consiglio comunale, la Commissione Bilancio e tutti gli uffici per l’impegno e la professionalità dimostrati. Palermo sta tornando a essere una città che programma, che investe e che costruisce il proprio futuro su basi solide e trasparenti”.

