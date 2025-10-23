Palermo, bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore Ferrandelli. Cuffaro: “Gesti che non fermeranno chi lavora nella legalità e per il bene della comunità”

Palermo – “Esprimiamo piena solidarietà all’assessore Fabrizio Ferrandelli per il grave episodio accaduto nella notte”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, a poche ore dall’esplosione di una bomba carta nei pressi dell’abitazione di Fabrizio Ferrandelli.

“A nome della Democrazia Cristiana condanniamo con forza ogni forma di violenza e intimidazione contro chi, con impegno e responsabilità, lavora al servizio della comunità. Siamo vicini all’assessore Ferrandelli e alla sua famiglia, certi che questi gesti vigliacchi non fermeranno chi crede nei valori della legalità, del dialogo e del bene comune”.

“L’azione amministrativa volta a ripristinare percorsi di legalità e certezza delle regole evidentemente in questa città disturba chi nell’assenza di regole certe e di un controllo di legalità ha costruito interessi e malaffare – dichiara Santi Bellomare, segretario DC Provincia di Palermo -. Siamo sicuri che l’assessore Ferrandelli non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare per il bene della comunità”.

“Fabrizio Ferrandelli con coerenza, coraggio e abnegazione ha sempre messo al centro della sua azione il bene della città e dei cittadini – dichiara Domenico Bonanno, capogruppo DC in Consiglio comunale -. Il suo percorso, segnato da trasparenza, impegno per la legalità e dedizione, rappresenta un esempio di servizio autentico alla comunità e di amore per Palermo. A lui va il nostro sostegno e l’incoraggiamento a

proseguire, con la stessa determinazione, il cammino per una società più giusta, libera e onesta”.

Com. Stam. fonte DC