Palermo Bonagia, completata la nuova area sportiva

«Vedere finalmente conclusi i lavori dell’area sportiva di Bonagia è per me motivo di grande soddisfazione.

Si tratta di un progetto a cui ho lavorato con grande impegno durante la mia esperienza da assessore, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio moderno, sicuro e pienamente fruibile dai cittadini.

Desidero ringraziare l’assessore allo Sport Alessandro Anello per aver portato avanti e completato quest’opera importante, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le periferie e verso i giovani della nostra città.

Grazie a questo intervento, Bonagia potrà contare su un’area attrezzata con campi polivalenti, zone verdi, un parcheggio e soprattutto sul più grande skatepark della Sicilia, omologato per competizioni nazionali e internazionali.

Questo spazio non sarà solo un punto di riferimento per lo sport palermitano, ma anche un luogo di aggregazione e di crescita sociale, dove i ragazzi potranno ritrovarsi e praticare attività sane e inclusive.

È la dimostrazione che, quando si lavora con serietà e visione, anche i quartieri più periferici possono rinascere e diventare protagonisti del rilancio della nostra città».

Lo dichiara la capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Sabrina Figuccia.

