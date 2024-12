Palermo] Bonanno e Raja – Approvazione piano triennale

“L’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche rappresenta un momento di svolta per la nostra città che vedrà realizzarsi molte opere strategiche ed attese da tanto tempo.

Un piano ambizioso che prevede interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, costruzione di nuovi asili, abbattimento di tappi, ristrutturazione di impianti sportivi ed interventi sulle strade e le infrastrutture. Esprimiamo inoltre grande soddisfazione per l’inserimento nel piano, a valere sull’anno 2025, degli interventi di rigenerazione urbana della Piazza di Tommaso Natale e delle aree limitrofe per quattro milioni di euro, di Piazza Bandi a Brancaccio per un milione di euro e di Piazza Pagliarelli per mezzo milione di euro. Tre opere molto importanti sulle quali lavoriamo da tempo e che rappresenteranno un volano di crescita e rilancio per tre quartieri periferici ma molto importanti e popolati. Un ringraziamento sincero al Sindaco e all’Assessore Orlando per aver accolto le nostre richieste, agli uffici per il grande lavoro svolto, alla Commissione urbanistica per l’attività istruttoria e di studio ed a tutto il consiglio comunale per il senso di responsabilità mostrato” lo dichiarano i consiglieri della Democrazia Cristiana, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

