Palermo Bonanno e Raja (DC): “Rigenerazione urbana: Piazza Mulini a Vento e Via Papireto tornano a vivere”

“Due luoghi simbolo del centro storico di Palermo, troppo a lungo abbandonati al degrado, tornano a nuova vita grazie a un intervento di rigenerazione urbana, sul quale lavoriamo da mesi, promosso in sinergia con l’Amministrazione comunale, gli uffici competenti e le realtà associative del territorio.

A tutti loro va il nostro ringraziamento” lo dichiarano il capogruppo della DC al Comune di Palermo Domenico Bonanno e la consigliera comunale Viviana Raja.

“In Piazza Mulini a Vento, al Borgo Vecchio, è stato avviato un percorso di riqualificazione che ha già visto la collocazione di elementi di arredo urbano e che, nei prossimi giorni, porterà alla piantumazione di fiori e nuove essenze verdi. L’obiettivo è restituire alla comunità uno spazio pedonale centrale, trasformandolo da vuoto urbano in un luogo di socialità e cura condivisa.”

“Parallelamente, in Via Papireto nel quartiere Capo – proseguono gli esponenti della DC – una strada che negli ultimi mesi era stata trasformata in una discarica a cielo aperto, è iniziata un’opera di recupero e riordino che la restituirà ai cittadini come spazio di incontro e vivibilità. Anche qui, dopo un intervento di pulizia, sono stati introdotti elementi di arredo urbano e verde, mentre con associazioni e confraternite locali sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per promuovere il coinvolgimento diretto dei residenti.”

Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una città più vivibile e più bella. Restituire spazi pubblici ai cittadini significa restituire dignità a intere comunità, favorendo il senso di appartenenza e di cura condivisa. Palermo merita luoghi che siano non solo attraversati, ma vissuti. La rigenerazione urbana non si limita alla riqualificazione fisica degli spazi, ma si propone come occasione di responsabilizzazione collettiva – concludono Bonanno e Raja – i cittadini, insieme al mondo associativo e alle istituzioni, devono protagonisti nella custodia e nella valorizzazione delle aree restituite alla fruizione pubblica.”

Com. Stam. + foto