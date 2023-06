Palermo Borgate di Sferracavallo e Mondello. RAP avvia dal 15 giugno nuovo calendario RD per le attività commerciali presenti nelle piazze

Alla luce della maggiore presenza di villeggianti e flussi turistici presso le borgate marinare di Sferracavallo e Mondello, RAP d’intesa con la settima circoscrizione, per venire incontro ai commercianti che ricadono nelle piazze delle due borgate,

ha stilato un nuovo calendario di Raccolta Differenziata, che sarà avviato dal 15 giugno fino al 30 settembre prossimo, potenziato con doppi itinerari giornalieri. Per l’organico di Mondello, ad esempio, sarà previsto anche un servizio domenicale a chiusura delle attività commerciali. Idem per Sferracavallo ma con l’effettuazione in due piazze importanti di un servizio a postazione mobile, nei giorni e orari indicati dal calendario che si allega.

A piazza Marina, in via Torretta negli ecopunti previsti da RAP si potrà conferire ogni giorno, sia nel pomeriggio (dalle ore 16 alle ore 17) che a chiusura delle attività di ristoro (dopo la mezzanotte, dalle ore 00,15 alle ore 01,00), l’organico. Ma anche a ruota, il vetro (lunedì e giovedì e sabato dalle ore 17 alle ore 18), il cartone (martedì, giovedì e sabato, dalle ore 22) e la plastica (mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 14). La domenica, per quanto riguarda l’organico, sarà garantito un solo orario di conferimento (dalle ore 00.15 alle ore 1,00).

“In questo modo – spiega il presidente di Rap, Giuseppe Todaro – rispondiamo a esigenze concrete ma diamo anche un segnale importante a una località che vive di turismo e che merita maggiore attenzione proprio perché rappresenta un biglietto da visita per la città. È stato dato mandato agli uffici di riorganizzare il personale dedicato alle borgate marinare per migliorare ancora di più la raccolta differenziata e per potenziare il servizio di spazzamento anche con l’utilizzo dei Gluton, macchine aspira carte e aspira deiezioni canine.Da sabato – continua Todaro – è in corso la distribuzione “porta a porta” presso le utenze commerciali di un vademecum e dei calendari per una corretta raccolta differenziata con giorni e orari prestabiliti per conferire la frazione corretta. Sono circa un centinaio le attività commerciali coinvolte. Noi faremo la nostra parte – conclude Todaro – ma facciamo appello alle utenze commerciali di seguire il calendario alla lettera e consegnare presso le postazioni mobili i sacchi da smaltire, con l’auspicio che non vengano più utilizzati i cassonetti nelle vie limitrofe per buttare di tutto. Con grandi sforzi sono stati aumentati i passaggi dei nostri operatori affinché si eviti un’esposizione prolungata nel pomeriggio durante le ore più calde dei rifiuti, evitando che possano trasformarsi in punti di discariche a disprezzo del decoro”.

Il materiale informativo con le modifiche dei calendari, già concordato e consegnato, potrà essere visionato anche nel sito aziendale: www.rapspa.it

Com. Stam. + foto