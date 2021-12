Palermo Buche. Ieri vertice tra l’Amministrazione Comunale e le partecipate per programmare interventi tampone

RAP partirà da lunedì con interventi puntuali nei maggiori assi viari.

Nel primo pomeriggio di ieri gli Assessori Prestigiacomo e Marino hanno convocato in “video call” tutte le partecipate del Comune di Palermo per potere in tempi celeri trovare delle soluzioni a breve termine per mettere in sicurezza le strade della città di Palermo.

A causa delle forti piogge torrenziali di questi ultimi mesi, infatti, l’asfalto riferito a precedenti ripristini si è velocemente sgretolato creando delle buche pericolose bisognevoli di interventi immediati.

In seno a tale “video Call”, la RAP tramite il suo Amministratore Ing. Caruso ha messo concretamente in campo delle soluzioni tecniche, immediate, prevedendo, sia di mattina che di pomeriggio, l’istituzione di ulteriori equipaggi destinati all’emergenza che, utilizzando asfalto a caldo per singoli interventi, garantiranno una maggiore efficacia dei ripristini stessi.

Per gli interventi definitivi, invece, afferenti le maggiori anomalie stradali, sarà bandita una gara, in regime di urgenza, per l’affidamento di tali interventi ad imprese dotate di macchine “tappabuchi” che potranno consentire in un mese fino a 600 interventi definitivi.

“Bisogna dare delle risposte rapide e concrete alla città in termini di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Ho già dato mandato agli uffici – spiega Caruso – di porre in essere quanto concordato in seno alla video call, ben conscio che questo potrà comunque comportare un lieve contraccolpo sulla raccolta dove in atto lavorano parte degli ex “stradini”. Ho chiesto l’emanazione di una ordinanza sindacale afferente il primo semestre del 2022 così che frattanto l’Amministrazione Comunale, possa disporre del tempo necessario per perfezionare l’affidamento definitivo di tali attività lavorative (ripristini stradali in pronto intervento ed emergenza) a soggetti diversi da RAP (verosimilmente Reset). Parallelamente ai nostri servizi – chiarisce Caruso – AMG ed AMAP si occuperanno delle anomalie sui loro sottoservizi ( pozzetti, chiusini, griglie)”.

Stamattina le squadre sono già intervenute al foro Italico, via Messina Marina, via Galletti, buona parte di via Francesco Crispi. In programma a seguire per il fine settimana: quadrilatero via Belgio, zona Alcide De Gasperi, rotonda angolo via Ausonia, via Lanza di Scalea, Bretella laterale viale Regione Siciliana altezza Ciaculli dir. Villabate.

RAP ha già stilato un primo programma di interventi ad ampio respiro che partirà da Lunedì ( il tempo di organizzare almeno altre due squadre in emergenza da aggiungere alle 5 attuali) su una superficie viaria di circa 40 km. Prioritariamente si interverrà sugli assi viari di maggiore percorrenza e viabilità.

Ecco i siti programmati per le prossime due settimane: via Cala (da definire); piazza XIII Vittime; via Lincoln; corso Tukory; Corso Re Ruggero; piazza Indipendenza; corso Alberto Amedeo; corso Calatafimi; via dei Cantieri; via Duca della Verdura; via Notarbartolo; via Leonardo da Vinci; via Mauro de Mauro; viale Michelangelo; viale Lazio; via Imperatore Federico; via Sadat Anwar; via Montepellegrino; corso dei Mille; via Messina Marine; via Croce Rossa; piazza Vittorio Veneto; viale della Libertà; piazza Sturzo; via Isidoro Carini; via Pasquale Calvi; via C.A. dalla Chiesa; via Principe di Villafranca; via Marchese di Roccaforte; piazza Don Bosco.

Tra due settimane Rap fornirà il nuovo programma bisettimanale.

In foto : la macchina tappabuchi testata anni fa in via Roma. Squadra RAP in azione stamattina in via del Vespro, via Crispi, Piazza Scaffa

Com. Stam.