Palermo calcio, su Rta le radiocronache delle partite per il campionato di Serie B

Tutte le partite del Palermo FC, in casa allo stadio Renzo Barbera e in trasferta, valevoli per il campionato di serie B, saranno trasmesse in diretta su Rta.

Le radiocronache saranno condotte dal giornalista Rosario Carraffa che sarà affiancato da Sasà Taibi e lo staff di Rta. Per le gare casalinghe Carraffa sarà coadiuvato da Michele Basta e Giovanni Chinnici in qualità di opinionisti. Saranno presenti anche le giornaliste Anna Cane e Cettina Pellitteri, che commenteranno la fine della prima parte di tutte le partite. In trasferta l’opinionista sarà il giornalista Sasà Taibi. Si inizierà domani 13 agosto per la prima partita di Campionato dei rosanero. E’ possibile seguire la radiocronaca in radio Fm sulle frequenze 91.8 a Palermo e 94.3 in provincia lato Bagheria, sulla pagina facebook di Rta, e anche tramite l’applicazione Rta gratuita per Ios e Android.

Com. Stam./foto

Rosario Carraffa e Sasà Taibi