Palermo Campionati Italiani Assoluti e Para di Badminton

Dal 28 al 30 novembre nel “Palamangano” a Palermo si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti di Badminton e di Para Badminton, manifestazione sportiva indetta dalla Federazione Italiana Badminton ed organizzata dall’ASD Piume d’Argento, per la quale ha ricevuto il patrocinio sia del Comitato Italiano Paralimpico che del Comune di Palermo.

All’ombra del Monte Pellegrino è annunciata la partecipazione di circa 150 atleti i migliori del movimento dello sport del volano italiano, i quali si contenderanno il titolo italiano messo in palio nelle cinque discipline in gara ossia: il singolare maschile e femminile, il doppio maschile, femminile e misto, oltre che alle categorie paralimpiche.

Fra gli atleti partecipanti troviamo Giovanni Toti primo italiano a prendere parte ad un’edizione delle Olimpiadi quella di Parigi 2024, gli azzurri della Nazionale Fabio Caponio, Martina Corsini, Emma Piccinin, Gianna Stiglich e la palermitana Yasmine Hamza.

In gara anche la stella di casa il diciassettenne Davide Izzo, attuale testa di serie n.1 dei Campionati Assoluti, neo campione italiano junior ed atleta del Team Italia giovanile, nonché figlio del plurimedagliato Luigi Izzo oggi allenatore delle Piume di Argento.

Nel palazzetto dello sport di via Ugo Perricone Engel 14 si svolgeranno avvincenti gare, saranno in gioco anche gli atleti para suddivisi in diverse categorie a seconda della disabilità spicca la presenza dell’atleta paralimpica di Parigi 2024, la palermitana Rosa Efomo De Marco oggi in forza al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Saranno presenti sugli spalti centinaia di bambini delle scuole palermitane, il tutto grazie al supporto degli Istituti Scolastici e la collaborazione dell’Amat Spa di Palermo.

