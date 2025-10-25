Palermo Campionato Italiano Classi Olimpiche di Vela. Limitazione temporanea della circolazione in viale Regina Elena e altre dal 28 ottobre al 02 Novembre 2025

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in viale Regina Elena e altre per lo svolgimento del “Campionato Italiano Classi Olimpiche di Vela (CICO) 2025” nel periodo che va dal 28 ottobre al 02 Novembre 2025.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare, dalle ore 08.00 del 28 ottobre alle ore 08.00 del 03 Novembre 2025 nei seguenti tratti viari:

VIALE REGINA ELENA:

– tratto di viale Principessa Maria compreso tra viale delle Palme e viale Colapesce;

– tratto di viale Principessa Giovanna compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena;

– tratto di viale Principessa Mafalda compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena;

– tratto di viale Principessa Jolanda compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena;

Inoltre, in deroga all’ordinanza n. 521 del 15/05/2013, dalle ore 08.00 del 28 ottobre alle ore 08.00 del 03 Novembre 2025 e comunque fino a cessata esigenza sarà consentito l’accesso dei mezzi dell’organizzazione nell’area pedonale di viale Regina Elena nel tratto da viale Principe Umberto (escluso) a viale Principessa Giovanna per lo svolgimento della manifestazione.

Durante le fasi dell’evento si istituisce la chiusura al transito pedonale e per tutta la durata detti mezzi sosteranno momentaneamente, fino a cessata esigenza, lasciando comunque libero il transito veicolare in sicurezza per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in entrambi i sensi.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, i mezzi appartenenti all’organizzazione e potranno accedere anche i residenti delle vie sopra riportate e del viale Cola Pesce, sotto stretta sorveglianza degli organizzatori.

Ordinanza allegata.

Com. Stam.