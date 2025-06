Palermo Canale Boccadifalco. Consegnati lavori manutenzione straordinaria

“L’avvio degli interventi di manutenzione lungo il canale Boccadifalco rappresenta un passo importante nella strategia di salvaguardia del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, che questa Amministrazione sta portando avanti con determinazione.

Grazie a un investimento di oltre 411 mila euro, finanziato con fondi provenienti dall’avanzo di mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, interveniamo in maniera concreta su uno degli assi idraulici più sensibili del territorio cittadino”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando.

L’appalto, aggiudicato al Consorzio Stabile Agoràà di Catania, con la ditta VIVECA srl designata come esecutore, prevede un’articolata attività di manutenzione che si estende su quattro tratti strategici:

• Tratto A: tra via Maddalena e corso Calatafimi;

• Tratto B: tra le vie dell’Acacia – Terranova e via Altofonte;

• Tratto C: tra via Altofonte e il fiume Oreto;

• Tratto D: tra i canali Badame e Vadduneddu.

I lavori consistono nel taglio della vegetazione spontanea, nella rimozione dei rifiuti e dei materiali ingombranti, nonché nell’asportazione di detriti e sedimenti che impediscono il corretto deflusso delle acque, con il ripristino della sezione originaria degli alvei. La durata prevista per il completamento delle operazioni è di 150 giorni naturali e consecutivi.

“Queste opere non sono solo interventi di pulizia – sottolinea l’Assessore Orlando – ma rappresentano una vera e propria azione preventiva, fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la protezione del territorio. Proseguiamo con impegno il lavoro di messa in sicurezza dei canali e delle infrastrutture idrauliche della città, grazie l’Ufficio comunale per il Dissesto Idrogeologico e i Servizi a rete idrico-fognari. La tutela dell’ambiente e la prevenzione dei rischi naturali sono priorità irrinunciabili per questa Amministrazione”

Com. Stam.