Palermo] Canale Mortillaro – Giaconia e Li Muli: “A rischio fondi per messa in sicurezza della soletta”

«Ieri abbiamo inviato una nota agli assessori regionali all’Economia, Gaetano Armao, e delle Infrastrutture, Marco Falcone Siciliana, e al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando per reiterare i contenuti della nostra nota a prot. N. 210 del 08.11.2021, con la quale abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla reale situazione del finanziamento per le opere di smantellamento e di ricostruzione della copertura del Canale Mortillaro (Cruillas).

Abbiamo ritenuto opportuno e urgente il reitero considerato che, ad oggi non è stato effettuato nessun intervento, né tantomeno è pervenuta alcuna risposta da parte della Regione Siciliana alla nostra richiesta di chiarimenti.



Nel frattempo, le condizioni della copertura del canale, che nel corso degli anni è diventata arteria fondamentale per il quartiere, sono notevolmente peggiorate: in diversi tratti le parti in ferro della soletta è fuoriuscita, e le crepe sono sempre più numerose e diffuse lungo la copertura.



Una situazione a dir poco drammatica, che potrebbe da un momento all’altro ulteriormente degenerare, con probabili conseguenze per l’incolumità pubblica e privata, in particolare quella dei residenti e dell’utenza della vicina scuola primaria “Salerno”, che quotidianamente la percorrono a piedi.



A marzo del 2019 per motivi di sicurezza, con ordinanza comunale, la strada è stata interdetta al traffico veicolare. Cinque mesi dopo, la Regione Siciliana aveva messo a disposizione 1,2 milioni di euro per la ricostruzione del solaio del canale Mortillaro.



Purtroppo, fino ad oggi, non è stato eseguito alcun intervento, e le notizie che trapelano in merito al finanziamento non sono per niente confortanti. Sembrerebbe, infatti, che il finanziamento regionale di 1,2 mln di euro stanziato ad agosto 2019 non sia più disponibile, nonostante la progettazione esecutiva redatta dai tecnici del Settore Infrastrutture del Comune di Palermo e approvata in conferenza dei servizi a febbraio 2021 presso il Genio Civile.



Se questa notizia dovesse essere confermata, sarebbe una vera beffa per i circa ventimila abitanti del quartiere Cruillas, che da tantissimi anni attendono le opere di messa in sicurezza del canale.



Per questo motivo, chiediamo agli assessori regionali, garanzie sul mantenimento del finanziamento, nonché il massimo impegno sull’avvio delle opere di vitale importanza per il territorio in questione.



Al Sindaco e all’Assessora Maria Prestigiacomo, invece, chiediamo impegno nell’individuare risorse extra comunali per finanziare le opere nel caso in cui la Regione dovesse continuare a dare forfait».

Lo dichiarano il consigliere comunale Massimo Giaconia (Avanti Insieme) ed il vicepresidente della VI Circoscrizione, Roberto Li Muli.

Com. Stam.