Palermo Cantiere viale Regione Siciliana

«La ripresa dei lavori stradali per la rimozione del cosiddetto “tappo” in viale Regione Siciliana (altezza Lidl) è senza dubbio una buona notizia per tutti i palermitani.

Nel sottolineare, tuttavia, il grave ritardo con cui ripartono questi lavori non posso non esprimere soddisfazione per l’attenzione e le sollecitazioni fatte in questi lunghi mesi dal Movimento 5 Stelle che così conferma il ruolo di “sentinella” per tutte le emergenze cittadine che registriamo.



Tra quattro mesi, ovvero per il tempo necessario dei lavori e dopo le nostre sollecitazioni e le nostre azioni che, tra l’altro, hanno coinvolto il Commissario per il dissesto idrogeologico col contestuale reperimento delle risorse necessarie a sbloccare questo cantiere, dunque, questo importante e strategico tratto stradale tornerà ad essere fruibile per gli automobilisti oggi chiamati a disagi e sacrifici, così come per la circolazione sul ponte Corleone».

Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

Com. Stam.