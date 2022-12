Palermo “Cantieri in Festa” gli ultimi appuntamenti: giochi, spettacoli, fiabe e laboratori ai Cantieri Culturali alla Zisa

Ultime giornate – oggi e domani – di “Cantieri in Festa”, la rassegna dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, promossa in occasione delle festività natalizie dall’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo e organizzata dall’Associazione Cantieri Culturali alla Zisa ETS.

Un calendario di quaranta appuntamenti che ha preso il via il 20 dicembre e che si concluderà proprio in questi giorni con giochi, fiabe, spettacoli e laboratori gratuiti ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19.30. “Vedere bambine, bambini e famiglie che si aggirano per i viali dei Cantieri Culturali alla Zisa è bellissimo – dice Davide Leone, presidente ETS Cantieri Culturali alla Zisa – Il segno di una nuova fase culturale per l’area dei Cantieri in cui lo scambio con i cittadini si fa più intenso e più quotidiano”.

Oggi pomeriggio e domani alle 15:30 (e fino alle 19:30), davanti al Cinema De Seta, un nuovo laboratorio di “Semina l’anima, raccogli te stesso” promosso da TEATRI ALCHEMICI e rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia partecipare. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici.

Sempre alle 15:30 (e fino alle 17:30), solo oggi 26 dicembre, allo spazio di Arci Tavola Tonda va in scena lo spettacolo “La Pupattola” promosso da TEATRO PATAFISICO. Una messa in scena che prende le mosse dall’omonima fiaba di Giuseppe Pitré. Una bambola magica viene trovata da una bimba e portata nella sua modestissima casa. Una volta ripulita e vestita di tutto punto la bambola comincia a parlare esprimendo spesso l’esigenza di defecare. Ogni qualvolta glielo concedono lei espelle monete d’oro, rendendo ricco chi la possiede. Un giorno però una vicina invidiosa ruba la bambola nella speranza di riuscire anche lei ad arricchirsi, a sorpresa però non donerà monete ma imbratterà le lenzuola ed ogni cosa di cacca!… I due attori, che attraverso curiosi pupazzi impersonano tutti i personaggi della storia, insieme agli strani ed inconsueti incantesimi della bambola, assicurano tante risate!

Ancora oggi dalle 16:00 alle 19:00 si dipinge e si disegna con il workshop “Winter art” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO E. V. in via Letizia Battaglia. Un laboratorio rivolto a partecipanti di tutte le età che vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali (su tutti gessetti colorati e stencil). In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst.

Oggi dalle 16:30 alle 17:30 e domani dalle 17:30 alle 18:15, allo Spazio Tre Navate lo spettacolo “La Carovana” promosso da BABEL. Una storica famiglia itinerante di saltimbanchi, poeti, cantastorie e musicisti è pronta ad offrire i suoi migliori intrattenimenti e gli spettacoli più curiosi ed esotici, appartenenti alle tradizioni dei vari paesi di provenienza di ciascun artista. Una storia fatta di personaggi bizzarri, creature mitiche e accadimenti straordinari, sempre ai limiti tra realtà e immaginazione, fino alla scoperta delle sue origini senza tempo…

Dalle 18:00 alle 19:30 oggi e domani dalle 18:30 – 19:30 sempre allo Spazio Tre Navate il filo conduttore diventa la musica con lo spettacolo “Sulle orme dei suoni” promosso da ARCI TAVOLA TONDA: una lezione concerto sugli strumenti musicali tradizionali provenienti da diverse parti del nostro pianeta. Un viaggio nella cultura musicale tradizionale mondiale, attraverso gli strumenti musicali tradizionali che nei secoli sono stati prodotti. Gli strumenti prendono voce e raccontano di antiche sapienze e maestrie, leggende e storie tramandate di generazione in generazione, di contatti e scambi fra popoli e culture diverse, di riti arcaici eppure ancora vivi ed attuali come accade ad esempio in molte feste tradizionali.

Solo domani 27 dicembre, giornata conclusiva di “Cantieri in Festa”, agli spettacoli “La Carovana” e “Sulle Orme dei suoni” e al workshop “Semina l’anima, raccogli te stesso” si aggiungeranno nuovi laboratori ed esperienze. Dalle 15:30 alle 17:30 in Piazza Bausch, “Civilino” promosso da AOPCS durante il quale gli operatori di AOPCS seguiranno i gruppi dei ragazzi nella scoperta dell’affascinante mondo del salvataggio e della sicurezza e di strumenti e pratiche della protezione civile. Dalle 16:00 alle 17:30 allo Spazio Tre Navate “Palermo è Fiaba”, promosso da ILLUSTRAMENTE. Un’esperienza di letture di fiabe arricchite e commentate da disegni e immagini.

Programma dettagliato su: https://www.facebook.com/events/829327751770824/829327768437489/

Com. Stam. + foto