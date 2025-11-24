Palermo capitale della bellezza con “ THE HAIR ICONS”

Le Officine Sandron ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il mondo dell’hairdressing, della moda e della beauty industry: The Hair Icons, un grande evento nazionale che riunirà stilisti di livello internazionale e professionisti del settore.

L’evento nasce dall’intuizione di Giulio Caccamo e Ivan Rossi, ideatori del progetto, che insieme a Cosimo Campagna e Alberto Montecroci hanno strutturato il format innovativo che darà vita a questa imperdibile giornata dedicata alla creatività, alla formazione e allo sviluppo d’impresa.

Un progetto reso possibile grazie al sostegno della Regione Sicilia, dell’Assessorato delle Attività Produttive e della CNA di Palermo, che hanno creduto sin dall’inizio nel valore di un’iniziativa capace di generare tendenza, cultura d’impresa e nuove opportunità per tutto il comparto.

La direzione artistica è affidata a Tony Pellegrino, hairstylist di fama mondiale, che guiderà una squadra di talenti pronti a mostrare visioni, tecniche e interpretazioni contemporanee dell’hairstyle.

Sul palco si alterneranno numerosi stilisti, protagonisti di uno show che unirà creatività, moda e innovazione.

La serata sarà arricchita da apericena, momenti di networking e un coinvolgente DJ set finale. A condurre l’evento, la carismatica Sonia Hamza, che accompagnerà il pubblico attraverso le diverse fasi dello show.

The Hair Icons non è solo un appuntamento, ma un’esperienza che celebra l’eccellenza del settore e guarda al futuro dell’hair & beauty con energia e visione.