“Finalmente sbloccati i fondi per Palermo Capitale 2018. Attraverso un’azione di sollecito, la predisposizione di un emendamento e la presentazione di un’interrogazione al Senato del senatore Davide Faraone, stamattina è arrivata l’attesa notizia del trasferimento della prima parte del finanziamento (circa 500 mila euro) spettante a Palermo Capitale della Cultura 2018.

Ad oggi, infatti, nonostante il conseguimento del prestigioso titolo, non era stata trasferita la somma spettante alle città vincitrici. Nelle scorse settimane, da presidente della Commissione consiliare ho sollecitato, attraverso il gruppo IV al Senato, affinché venisse sbloccata la somma a beneficio dell’Amministrazione comunale. La situazione economica degli enti locali è sempre più critica, in particolare la nostra città, in materia di attività culturali, in questi ultimi anni ha visto nella tassa di soggiorno la principale fonte di copertura per le attività culturali. Dopo un anno di quasi totale assenza dei turisti, oggi il mancato introito del ristoro richiesto, ha di fatto svuotato i capitoli di spesa delle attività culturali. Oggi, tra la chiusura delle strutture e la necessità di rilancio, è più che mai fondamentale trovare risorse da destinare a un settore come quello della Cultura, che vive una fase drammatica. Per questo, la notizia di essere riusciti a sbloccare questo importante contributo rappresenta davvero un’occasione per ripartire e programmare un calendario, che speriamo possa far ripartire quanto prima le tantissime iniziative culturali della nostra città. A giorni dovrebbe sbloccarsi anche la restante parte del contributo, per arrivare così a ricevere la somma totale di 1 milione di euro. Chiederò domani stesso all’assessore Mario Zito un confronto in Commissione, al fine di collaborare per la migliore programmazione possibile, per una ripartenza delle attività culturali della nostra straordinaria città”.

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della V Commissione consiliare Francesco Bertolino.

Com. Stam.