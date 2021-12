Palermo Caruso: “Nonostante le avverse condizioni meteo, grande senso di responsabilità ha dimostrato il personale della Rap durante questo fine settimana”

“Nonostante le avverse condizioni meteo con precipitazioni di forte intensità, grandine e venti di burrasca, nulla togliendo alle attività della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, anche l’Azienda RAP non si è fermata riuscendo a garantire i servizi, impegnata a recuperare l’arretrato che si è accumulato in alcune periferie, e continuando con le attività e gli interventi straordinari per rimuovere le discariche di ingombranti illecitamente abbandonati in città. Di questo ringrazio il personale aziendale che ha dimostrato rispetto per i cittadini e senso di appartenenza all’azienda”.

A darne comunicazione, l’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso che ha supervisionato da venerdì con apprensione gli interventi di igiene ambientale, portati avanti dalle maestranze RAP, sotto una pioggia battente, per minimizzare al massimo i disservizi.

Ecco i siti dove le maestranze Rap sono intervenute questo fine settimana regolarizzando il servizio di raccolta:

Ieri ultimato l’itinerario di Piazza Turba, via Palmerino Bassa, via Solarino, via Barberino, via Platania, via Baldi, via Bertini ( zona villa tasca), via Mediatrice, zona Marinella ( via Papini, via Collodi, via Calcante), via Sunseri.

Stanotte sono stati completati gli interventi nel quartiere villa Tasca (via Ciaula, p.zza Ciaula, piazza Donaudy, via Scontrino) e nelle vie: via Barone, largo Medaglie D’Oro, via Verdinois, via Vito Artale e via Gustavo Roccella ( ad eccezione di due postazioni).

In programma:

Oggi, le maestranze della RAP stanno intervenendo in zona Falsomiele (via Villagrazia Bassa), zona Sperone ( via Li Puma, Via Di Vittorio).

Un’altra squadra, messa a disposizione dall’area porta a porta, sta intervenendo contestualmente presso la bretella laterale di viale Regione Siciliana (tratto da Tommaso Natale a via Mandalà, direzione Catania) ed a Piazza Tonnara.

Questa sera, le squadre saranno dirottate presso il Villaggio Santa Rosalia, dove, a completamento, sono previsti gli interventi nelle vie: Montegrappa, Li Bassi, Madonia, La Fata, Bergamini, San Raffaele Arcangelo, Lanza e Manfredi.

Domani si interverrà, invece, nel quartiere Bonagia, in particolare saranno definite le vie: Antilope, Visone, Ermellino (una postazione)e Bassotto.

Tutti i settori dell’area igiene ambientale di RAP (spazzamento, RD, Ingombranti, Raccolta) stanno lavorando in sinergia.

In foto: Intervento di RAP in via Bertini, via Loi e via Palmerino Bassa ( prima e dopo)

