Palermo Cattedrale. Proiettato cartone animato “La missione di 3P”

“La bellezza delle ragazze e dei ragazzi e l’esempio che ci ha lasciato in dono Padre Pino Puglisi. Questa la giusta coniugazione di una mattina trascorsa insieme alle scolaresche palermitane guardando sul Sagrato della Cattedrale il cartone animato

“La missione di 3P”. Uno straordinario cartone – per la regia di Rosalba Vitellaro – dedicato a lui, vigliaccamente assassinato dalla mafia perché costruiva ogni giorno l’amore per i suoi ragazzi di Brancaccio, coltivando la cultura della legalità e dell’uguaglianza anche attraverso la creazione di un centro aggregativo o di quell’asilo che finalmente potrà sorgere dopo tanto tempo grazie al voto favorevole del Consiglio comunale di ieri. Struttura che contribuirà ad ampliare il messaggio di Padre Pino Puglisi “se ognuno fa qualcosa, si può fare molto” a beneficio delle future generazioni”.

Lo ha detto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Com. Stam. + foto