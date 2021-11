Palermo Censimento permanente. Quasi tremila le famiglie che hanno risposto al questionario

Ad oggi sono circa 2.900 su un totale di 9.000 perviste le famiglie che hanno partecipato al Censimento permanente, rispondendo alle domande contenute nel questionario di rilevazione.

A partire dai prossimi giorni e fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario online saranno contattate da uno dei 60 rilevatori incaricati dal Comune che procederanno all’intervista con l’ausilio di un tablet.

La partecipazione al censimento è infatti un obbligo di legge per le famiglie che sono coinvolte e ne hanno ricevuto comunicazione.

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia, è stato avviato lo scorso 1° ottobre 2021, e prevede lo svolgimento di due rilevazioni, la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista.

A Palermo il Censimento permanente della popolazione è operativamente svolto dell’Ufficio di Censimento dell’Amministrazione Comunale, con il supporto di circa 60 rilevatori statistici.

Nel Capoluogo siciliano per l’edizione 2021 del Censimento sono complessivamente coinvolte circa 9.000 famiglie su un totale di oltre 265.000. Le modalità di partecipazione delle famiglie sono diverse e variano in funzione della specifica rilevazione in cui sono coinvolte, Areale e da Lista. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

La rilevazione Areale

La rilevazione Areale prevede che i rilevatori incaricati dal Comune si rechino presso le famiglie dimoranti in uno degli indirizzi che rientrano nel campione e procedano all’intervista.

Dal 1° al 13 ottobre le famiglie coinvolte in questa rilevazione sono state avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e hanno ricevuto nella cassetta della posta una busta contenente una lettera ufficiale firmata dal Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo.

Dal 14 ottobre e fino al prossimo 18 novembre le famiglie vengono contattate da uno dei rilevatori incaricati dal Comune che procederà all’intervista con l’ausilio di un tablet. Le famiglie coinvolte sono quasi 2.300, e ad oggi sono state già effettuate oltre 1.600 interviste, pari al 72% del totale.

A poco più di una settimana dalla conclusione della rilevazione Areale sono quindi ancora oltre 600 le famiglie palermitane che devono essere censite.

La rilevazione da Lista

Le famiglie che fanno parte del campione della rilevazione da Lista hanno ricevuto per posta una o più lettere informative dell’Istat contenenti le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti.

Dallo scorso 4 ottobre e fino al 13 dicembre le famiglie campione della rilevazione da Lista possono compilare autonomamente il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. In alternativa, possono recarsi presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR), che rimangono attivi per tutta la durata dell’operazione censuaria (fino al 23 dicembre). Il campione comprende 6.700 famiglie, ma ad oggi il numero di famiglie che hanno già compilato il questionario è molto basso: appena 1300, pari a meno del 20% del campione.

A partire dall’8 novembre fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario saranno contattate da uno dei 60 rilevatori incaricati dal Comune che procederanno all’intervista con l’ausilio di un tablet.

I rilevatori sono tutti muniti di un tesserino di riconoscimento e sono tenuti a mostrare, su richiesta, un documento di identità.

Inviando una mail o telefonando all’Ufficio Comunale di Censimento è possibile avere conferma dell’identità del rilevatore incaricato.

PARTECIPARE AL CENSIMENTO È UN OBBLIGO DI LEGGE

Il Censimento permanente, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale. L’obbligo di risposta è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 31 gennaio 2018. La violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 31 gennaio 2018.

Tutte le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e potranno essere diffuse soltanto in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono o ai quali si riferiscono.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – come modificato e integrato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

Per maggiori informazioni:

Comune di Palermo – Ufficio Comunale di Censimento:

https://www.comune.palermo.it/censimento-permanente-popolazione-e-abitazioni.php

E-mail: statistica@comune.palermo.it

Telefono: 091.7408523 – 091.7405645 – 091.7405627

I Centri Comunali di Rilevazione:

CCR UCC – Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a gio dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 – ven dalle 09,00 alle 13,00

Mail: statistica@comune.palermo.it

Telefono: 091.7408523 – 091.7405645 – 091.7405627

CCR Anagrafe – Viale Lazio, 119/A – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a ven dalle 09,00 alle 12,00 – mer dalle 15,00 alle 17,00

Telefono: 091.7405237

CCR URP – Via Giusti, 36 – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a ven dalle 09,00 alle 13,00 – mar e mer dalle 15,00 alle 17,00

Telefono: 091.7409065

Istat

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti

https://censimentigiornodopogiorno.it/

Numero verde Istat: 800 188 802

Com. Stam.