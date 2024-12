Palermo Christmas village: pista di pattinaggio, zip line e una foresta ghiacciata, la fiera del mediterraneo palcoscenico del Natale

Il Palermo on ice quest’anno raddoppia e, oltre al pattinaggio sul ghiaccio, inaugura il più grande villaggio natalizio indoor del Sud Italia: fabbrica di giocattoli e dolci, l’ufficio postale per le letterine, elfi e lucine dappertutto, ma anche mercatini, spettacoli e l’adrenalinico “big air bag”. Taglio del nastro il prossimo 6 dicembre

PALERMO – Elfi, lucine bianche e colorate dappertutto, peluche animatronici giganti, musiche nell’aria, pista di pattinaggio, giochi e laboratori per bambini, e persino Santa Claus pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli. La magia del Natale prende forma e il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, quello che durante la pandemia si è trasformato nel principale hub per l’emergenza Covid, è pronto a ospitare il “Palermo Christmas Village”, il più grande villaggio natalizio del Sud Italia. Al suo fianco “Palermo on Ice”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che da tredici edizioni si conferma l’evento natalizio più atteso dei siciliani. Taglio del nastro venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

La fabbrica di giocattoli e di dolci

Il villaggio, che sarà aperto tutti i giorni dal prossimo 6 dicembre fino al 12 gennaio, come in un percorso a tappe accoglierà i bambini e le loro famiglie catapultandoli nel metaverso del Natale. Ci saranno la “fabbrica di giocattoli”, dove i più piccoli, insieme ai giovani laureandi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, potranno realizzare giochi in legno e fare attività con la carta pesta, e la “fabbrica dei dolci”, dove poter preparare i biscottini delle feste come l’omino di pan di zenzero.

La foresta ghiacciata

Vera attrazione sarà però la foresta ghiacciata, un percorso scenografico sensoriale dall’ambientazione surreale: tra pini alti oltre cinque metri si potrà percorrere un sentiero magico fino a raggiungere Ramino, l’albero parlante che racconta ai bambini storie di Natale per rendere ancora più festante l’atmosfera: le favole natalizie potranno essere ascoltate tra elfi, mega peluche animatronici e musica in sottofondo diffusa da una locomotiva magica capace di accompagnare il tour. Non mancherà l’ufficio postale degli elfi, tappa imperdibile per chi vorrà scrivere la letterina da spedire a Babbo Natale.



La pista di pattinaggio

Anche quest’anno non mancherà la pista di pattinaggio, oltre 1.500 metri quadrati di ghiaccio all’interno di una struttura coperta di oltre 6.000 metri quadrati. Interamente al coperto, sonorizzato grazie alla filodiffusione, addobbato a festa, la Fiera del Mediterraneo si trasformerà in un Palaghiaccio formato extralarge, tra i più grandi d’Italia. Novità di questa edizione sarà il tetto intelligente, che riprodurrà un videomapping a tema attraverso la tecnologia Twinkly, capace trasmettere sul soffitto un gioco di luci a Led che creerà un vero e proprio spettacolo (si tratta della stessa tecnologia utilizzata per decorare luoghi iconici come Portofino, le facciate dei grandi magazzini Rinascente di Firenze e Torino e Badrutt’s Palace a St. Moritz).

La pista, inoltre, strizzerà l’occhio alla sostenibilità e all’efficienza energetica grazie all’installazione di chiller di ultima generazione capaci di raffreddare la pista in modo silenzioso. Tutti i pattini saranno igienizzati prima e dopo l’uso e avranno lame su misura. All’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, è realizzata con materiali ecosostenibili le cui serpentine vengono posizionate su una superficie isolante a elevate prestazioni che rende il ghiaccio ultra compatto. Tra gli investimenti di quest’anno, infatti, c’è stato l’acquisto di un WM techinics, il macchinario rasa-ghiaccio di ultima generazione che garantisce una qualità sempre perfetta. Le zone destinate al cambio pattini, infine, saranno ancora più confortevoli: saranno infatti installati alcuni armadietti (a codice univoco, senza lucchetto) che agevoleranno le attese dei pattinatori, resi indipendenti. Altra novità di quest’anno sarà l’ingresso a frazione oraria: sarà infatti possibile decidere quando acquistare il biglietto e l’orario d’accesso.

Il big air bag e la zip line

Palermo Christmas Village, in collaborazione con il Parco delle Madonie, realizza due eventi adrenalinici per bambini in assoluta sicurezza: la zip line e il big air bag. La zip line è un’attrazione nuova e adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Non è richiesto alcuno sforzo fisico, basta godersi la discesa dall’alto. Grazie a una speciale imbracatura si verrà assicurati a un carrello che scorre liberamente lungo una fune d’acciaio, regalando attimi di pura emozione. All’arrivo un innovativo sistema frenante rallenterà i partecipanti dolcemente, in modo naturale e totalmente automatico.

Il big air bag è una evoluzione dei sistemi di atterraggio del mondo degli stuntmen. L’utilizzo è equiparato ad uno sport estremo da altezze considerevoli. Gli snowborder e gli sciatori, ad esempio, hanno adottato questo “materasso” speciale per rendere più morbida la caduta dopo una evoluzione o un salto, così da esercitarsi senza rischi. Nel caso specifico i bambini salteranno da una altezza di tre metri (livello molto basso) in assoluta sicurezza.

Gli spettacoli e i mercatini di Natale

Non mancheranno gli appuntamenti per tutta la famiglia, come gli oltre 100 spettacoli che animeranno il grande villaggio: dalla parata degli elfi e delle mascotte con i costumi dei più grandi personaggi Disney alle performance di maghi e giocolieri. Tra le attrazioni, anche la parata composta da ballerini e animatori del The Christmas Village. Ad accogliere i partecipanti due mega alberi di Natale, uno da 9 metri, l’altro da 11, addobbati con oltre 4.000 luci a Led, stelle e sfere di cristallo grazie al progetto della Led project di Roma, la società che si occupa degli allestimenti di via dei Condotti e piazza del Campidoglio a Roma. E anche i mercatini dove acquistare i regali di Natale realizzati da artigiani siciliani.

Orari, costi e info

Palermo Christmas Village e Palermo On Ice sono stati realizzati dall’ati (associazione temporanea d’impresa) con capogruppo Medprom srl insieme a AndiamoPa srl e Big Ice srl, in collaborazione con Fabio Pignata e Andrea Giomaro della Art Project di Padova (la più grande società di progettazione italiana per la scenografia dei parchi a tema, che ha collaborato con parchi come Gardaland, Legoland e Mirabilandia).

La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 12 gennaio 2025, dal lunedì al giovedì dalle 10 a mezzanotte (il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi, apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 10 euro per chi vorrà pattinare un’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. I più piccoli potranno noleggiare panda e orsetti illuminati come aiuto-pattino.

Il villaggio, invece, sarà aperto dal 6 dicembre al 20 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2025, invece, dalle ore 10 fino alla mezzanotte. L’ingresso è da via Ammiraglio Rizzo, ex drive-in, e ospita un parcheggio di oltre 6.000 metri quadrati.

Per accedere al mega villaggio delle feste per l’appuntamento che entusiasma bambini e famiglie si dovrà pagare un ticket di 15 euro under 12, 10 euro invece dai 12 anni in su. I bambini sino a 2 anni compiuti entrano gratis. Il villaggio di Natale, aperto allo sport, è stato inserito all’interno del programma del Comune di Palermo per gli eventi di Natale 2024.

Com. Stam. + foto